Handballers Aalsmeer winnen eerste duel in finale om landskampioenschap

HV Aalsmeer is uitstekend begonnen aan de finale om de landstitel. In Sittard-Geleen werd Limburg Lions met 27-23 verslagen. De Noord-Hollanders hebben nog één overwinning nodig om de titel te prolongeren.

Het begin was nog voor de thuisploeg, maar al snel nam Aalsmeer het heft in handen. De ploeg van Bert Bouwer ging van een 7-6 achterstand naar een 10-7 voorsprong. Halverwege was het verschil één in het voordeel van de bezoekers: 11-12.

Aalsmeer sloeg na rust opnieuw een gat van vier punten. Lions probeerde het nog wel, maar tien minuten voor tijd leek hun verzet gebroken bij een stand van 20-25. Het verschil werd nog wel twee, maar in de laatste minuten liep Aalsmeer uit naar 23-27.

Volgende week zaterdag speelt Aalsmeer thuis. Bij winst kan de champagne ontkurkt worden, maar bij een nederlaag volgt op 19 juni een beslissingswedstrijd in Limburg.