De één z'n dood is de ander z'n brood: ouderenpartij OCA na sterfgeval weer in raad

Door het overlijden van Percy de Robles van Senioren Belangen Amstelveen (SBA) keert de Ouderen Combinatie Amstelveen terug in de gemeenteraad van de stad. In ieder geval tot de verkiezingen van volgend jaar vertegenwoordigt Daniëlle Hacquebard de belangen van Amstelveense senioren. Maar hoe kan het dat de ene ouderenpartij profiteert van een sterfgeval binnen een andere ouderenpartij?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 behaalde Ouderen Combinatie Amstelveen één zetel. Lijsttrekker Percy de Robles kreeg voldoende stemmen en nam zitting in de raad. Als er een jaar later ruzie ontstaat, besluit De Robles zich van OCA af te splitsen, zijn zetel te behouden en als eenmansfractie onder de naam Senioren Belangen Amstelveen verder te gaan. Omdat hij de enige OCA-afgevaardigde in de raad was, verdween die partij daarmee uit de raad.

Een logisch politiek gevolg van zijn dood zou zijn dat een andere afgevaardigde van SBA zijn zetel overneemt, maar die vlieger gaat niet op. Omdat SBA bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet aan de verkiezingen meedeed, komt de zetel weer beschikbaar voor Ouderencombinatie Amstelveen, die de nummer twee van de kieslijst naar voren schuift.

'Graag anders gezien'

Voor de camera van RTV Amstelveen erkent Hacquebard dat het een bijzondere manier is om lid van de gemeenteraad te worden. "We hadden het zeker graag anders gezien, onder andere omstandigheden", aldus het kersvers gemeenteraadslid, "en niet door middel van een overlijden."

Dat ze zich op haar 43e al inzet voor de belangen van senioren, heeft onder meer te maken met haar arbeidsverleden. "Ik heb zelf altijd in de ouderenzorg gewerkt, maar ben in 2016 afgekeurd omdat ik een chronische aandoening heb." Hacquebard wil zich namens de OCA inzetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en het veiligheidsgevoel van ouderen te verbeteren.

Communicatie sleutelwoord

Ze verwacht dat OCA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 in ieder geval weer één zetel kan halen, maar 'hopelijk meer'. En hoe ze wil voorkomen dat de partij uit elkaar valt door strubbelingen die ouderenpartijen zo kenmerken? "Communiceren", benadrukt ze. "Respect, wederzijds respect, dat is het allerbelangrijkste."