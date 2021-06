Loods in Zaandam gebruikt voor grootschalige oplichting met cryptomunten

De politie heeft eind vorige maand een 41-jarige man opgepakt in Zaandam voor oplichting met cryptovaluta. Ook een 22-jarige man uit Apeldoorn en een 39-jarige man uit Deventer zijn opgepakt. Die laatste zou mensen online hebben overtuigd om te investeren in een digitale munt, waardoor hij in korte tijd de prijs van die munt op kon drijven en veel geld kon verdienen.

Adobe Stock

De man uit Deventer zou een eigen digitale munt (een digitale eenheid waarmee je digitaal kan betalen) hebben aangemaakt en vervolgens mensen via social media hebben opgeroepen om in de munt te investeren, waardoor de waarde van de munt snel zou stijgen. Hierdoor verkocht de man in een mum van tijd zo veel van die digitale munten, dat ze uiteindelijk waardeloos werden. In de beurswereld wordt dit ook wel 'pump-en-dump' genoemd, iets wat illegaal is. Misbruik van dit soort digitale munten gebeurt vaker, meldde de NOS eerder. In Zaandam trof de politie een loods aan, waar verschillende computers stonden. Deze computers werden gebruikt om de digitale munten te verdienen, een proces waar veel computerkracht bij nodig is. Om die hele installatie draaiende te houden, tapten de criminelen elektriciteit af. Hoe werken dit soort oplichtingspraktijken met cryptovaluta? De NOS legt het in deze video uit:

De politie legt in een verklaring uit waarom criminelen ook steeds vaker geld proberen los te krijgen bij mensen die handelen in dit soort digitale munten. De verklaring is eenvoudig te vinden in het feit dat dat handelen steeds populairder wordt. En waar meer mensen in actief zijn, zijn ook dieven actief, waarschuwen ze. "Mensen die snel geld willen verdienen en de nietsvermoedende investeerder achterlaat met de verliezen. Ook bij de handel in cryptomunten geldt, als een investering te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat het waarschijnlijk ook."