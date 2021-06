Gekraakt pand Sint Willibrordusstraat direct ontruimd: geen krakers aangetroffen

Het gekraakte pand aan de Sint Willibrordusstraat is vanavond een paar uur later alweer ontruimd door de politie. Het gebied rondom het pand was hermetisch afgesloten en is inmiddels weer vrijgegeven. De ontruiming is vooral gedaan door agenten met de 'platte pet', de ME hoefde nauwelijks in actie te komen. In het pand bleek niemand meer aanwezig te zijn, hoe de krakers de benen hebben genomen is niet duidelijk.

De groep in het pand liet eerder vanavond weten aan AT5 dat "de politie zeer agressief was richting de krakers". Kraakster Pip: “Als je van investeringsmaatschappij Blackstone kraakt zet je zaken op scherp. De gemeente Amsterdam en burgemeester Halsema kiest de kant van de Amerikaanse mega belegger. Herhaaldelijk worden we ontruimd op basis van ‘heterdaad’ terwijl dit nooit daadwerkelijk wordt vastgesteld. De ontruimingen zijn vol agressie zoals wapenstokken, honden en ME-bussen. Er is iemand op het hoofd geslagen tot bloedens toe. Maar we laten ons niet stoppen. Kraken gaat door!’’

Eerder vanavond hebben de krakers zich bekend gemaakt als de Anarcha-feministische Groep Amsterdam. In de brief aan de buurtbewoners staat dat volgens hen het pand al tijden leeg staat terwijl de woningnood hoog is in de stad. Zij schrijven dat het pand jaren geleden is aangekocht door investeringsmaatschappij Blackstone en dat er sindsdien niets mee gedaan is. "Het staat leeg weg te rotten."