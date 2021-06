Oud-beheerders Thomashuis ontkennen verwaarlozing mensen met beperking

De voormalige beheerders van het Thomashuis in Middenmeer, een zorgboerderij voor mensen met een beperking, J. B. (56) en S. L. (57) uit Slootdorp, ontkennen vier bewoners jaren te hebben mishandeld en verwaarloosd. Ze vinden dat de politie geen gebalanceerd onderzoek heeft gedaan, en willen dat meer mensen worden gehoord om tot een evenwichtiger onderzoek te komen. De rechtbank ging in de meeste wensen mee.

Joke van der Lem, de advocaat van de oud-beheerders, gaf aan dat de twee alles betwisten, ook de verklaringen van de getuigen. Zij willen daarom dat zowel de eerdere getuigen opnieuw worden gehoord, als dat er andere getuigen bij worden geroepen.

Daar ging de rechtbank gedeeltelijk in mee. Alleen de al eerder gehoorde getuigen mogen worden opgeroepen, net als twee nieuwe mensen. Twee anderen, een zoon en schoondochter van de voormalige beheerders, worden voorlopig nog niet opgeroepen. De advocaat gaf toe dat het bovendien controversieel kon zijn als zij zouden getuigen voor hun familie. "Ik kan me voorstellen dat ze niet worden gehoord. Je moet hier behoedzaam mee omgaan."

Strafbankje

De lijst van beschuldigingen tegen B. en L. is lang. Zo worden ze ervan verdacht een bewoner niet tijdig te hebben verschoond, iemand die bang was van water een glijbaan af in een zwembad te hebben geduwd, mensen urenlang op een 'strafbankje' hebben laten zitten als ze iets niet goed hadden gedaan en koud water over iemand te hebben gegooid. De enige beschuldiging die ze toegaven was dat ze bij een bewoner een tampon hadden ingebracht, omdat ze wilde zwemmen. Maar dat zou niet met kracht en tegen haar zin zijn gebeurd.

De huidige uitbaters van het Thomashuis benadrukken niets met de zaak te maken te hebben. "We herhalen graag dat incidenten nooit uit te sluiten zijn, maar dat situaties zoals in Thomashuis Middenmeer - onafhankelijk van wat waar of onwaar is - niet bij de Thomashuizen passen."

Melding

Het tweetal opende in september 2011 het Thomashuis in een verbouwde zorgboerderij in de Wieringermeer. Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking konden in deze kleinschalige woonvorm aan de Praamweg wonen. In 2017 deed een ouder van een van de bewoners bij de overkoepelende franchiseorganisatie De Drie Notenbomen een melding van mishandeling door de beheerders. Daarop haalden meerdere ouders hun kinderen er weg.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd werd een klacht ingediend en De Drie Notenbomen heeft de overeenkomst met de beheerders ontbonden, waarna er andere interim-beheerders kwamen. Het Openbaar Ministerie besloot in 2018 aanvankelijk de beheerders niet te vervolgen vanwege te weinig bewijs, maar nadat deze beslissing met succes was aangevochten bij het gerechtshof werd er toch een strafrechtelijk onderzoek gestart.