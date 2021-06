Hilversum is eigen 'tune' rijker: "Reis van orkestwereld tot centrum"

"Onwerkelijk, we hadden het niet verwacht", reageert Ward Reijmerink. "De tune is een reis door een soort orkestwereld, maar je komt ook langs stukken dance, stukken hiphop en zo probeerden we zoveel mogelijk verschillende stukken van Hilversum te laten zien. Zo probeerden we de stad in één track te vangen met haar Media Park, studio's orkesten, maar ook het centrum."

NOS-tune

Zelfs bekende Hilversumse geluiden zijn gebruikt om de link ook onbewust te leggen. "Iedereen kent de tune van de NOS wel, daar wilden we zoveel mogelijk dichtbij komen en daar probeerden we dan onze eigen synthesizer van te maken." In een net iets andere melodie is het geluid duidelijk te horen.