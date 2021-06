Ministerraad akkoord met benoeming Anja Schouten tot burgemeester

Het is rond: Anja Schouten wordt de nieuwe burgemeester van Alkmaar. De ministerraad is akkoord. De huidige korpschef van politie Noord-Holland zal 23 juni worden geïnstalleerd.

Anja Schouten (52) is een geboren en getogen Alkmaarse en woont op dit moment met haar gezin in Heerhugowaard. Ze is geen lid van een politieke partij.

Smetje

Rondom de voordracht van Schouten ontstond half april gedoe. Tien minuten voordat de gemeenteraad haar naam bekendmaakte, stond het al online in de krant. Wie uit de geheime vergadering gelekt heeft, is nog altijd niet bekend.

Er is door waarnemend burgemeester Emile Roemer aangifte gedaan. "Het is geconstateerd en in strijd met de wet", zei hij daar eerder over. Het onderzoek naar het lek is verder aan justitie.