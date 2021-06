Ramplaankwartier op zoek naar tonnen om verpauperde buurtspeeltuin op te knappen

"De toestellen zijn oud en roestig. Er moet écht wat gebeuren", aldus een jonge Haarlemmer in speeltuin Ramplaankwartier. Eén van Haarlems oudste speeltuinen is flink verpauperd. Toestellen zijn al weggehaald, omdat ze niet meer veilig zijn en de toestellen die er nog staan, piepen en kraken. Opknappen dus, maar de speeltuinvereniging moet zelf de kosten betalen. En dat prijskaartje is niet mis, zo'n drie ton is er nodig.

Het Ramplaankwartier ligt wat afgelegen van de rest van Haarlem en de speeltuin is ook de enige in de buurt. Al meer dan honderd jaar. Vroeger werd het wel 'de achtertuin van de wijk' genoemd, omdat bewoners daar vaak voor de gezelligheid samenkwamen. "Iedereen uit de wijk ontmoette elkaar hier. Er waren veel activiteiten, uitjes en feestjes", aldus Noortje Wassenaar van de speeltuinvereniging. "Het is nu een gedateerde speeltuin geworden, niet echt meer die ontmoetingsplek voor families." De speeltuinvereniging moet nu actie ondernemen, omdat er straks anders helemaal geen speeltoestel meer in de wijk staat.

Dat 'samen-gevoel' van vroeger willen ze zo snel mogelijk weer terug. Een speeltuin met goede, veilige speeltoestellen en buurtbewoners die op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. De grond is van de gemeente, maar alles daarboven is voor rekening van de vereniging. Er is inmiddels al een ambitieus nieuw ontwerp gemaakt. Via crowdfunding en het benaderen van fondsen en sponsoren moet er maar liefst drie ton verzameld worden om dat te kunnen realiseren.

Een nieuw klimparadijs

"We hebben inmiddels zo'n 70.000 euro gespaard, dus we hebben nog ruim twee nodig. We moeten nog even aan de bak", aldus Wassenaar. De vraag is natuurlijk of dat wel gaat lukken en of het voortbestaan niet in het geding komt. "We willen het gewoon doen, misschien duurt het allemaal wat langer. Eind september of begin oktober willen we al met de eerste fase gaan beginnen." Ook één van de spelende kinderen denkt dat het wel goedkomt. "De nieuwe toestellen zien er veel beter uit dan die er nu staan. Ik hoop echt dat het een mooi klimparadijs wordt."