Opmerkelijk: vrouw bevalt tijdens KLM-vlucht naar Schiphol

Een vrouw is vannacht tijdens een KLM-vlucht tussen Nairobi en Schiphol bevallen. Dat is zeer ongebruikelijk, omdat vliegen na 36 weken niet wordt aangeraden. Moeder en kind maken het goed, bevestigt een woordvoerder van KLM aan RTL Nieuws . "Het is een bijzondere gebeurtenis geweest voor iedereen aan deze vlucht."

Er was tijdens de vlucht een arts aan boord die de zwangere vrouw hielp bij de bevalling. Bij een medisch incident aan boord wordt gevraagd of er een arts aanwezig is, zegt de woordvoerder. "Deze krijgt de beschikbaarheid over de medische kit. Dat is een verzegelde koffer waarin allerlei hulpmiddelen en medicatie zitten."

De piloot heeft ook de mogelijkheid om te overleggen met een arts op de grond over de situatie. Hierna kan worden besloten of er wordt doorgevlogen, of dat een tussenlanding noodzakelijk is.