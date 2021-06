Expositie over 70 jaar kindertelevisie: van de Fabeltjeskrant tot Bassie & Adriaan

Zo'n anderhalf jaar geleden liep acteur Ydwer Bosma door het museum van Beeld en Geluid in Hilversum toen hij ineens op een idee kwam. Hij zag in het museum weinig objecten uit zijn geliefde kinderseries van vroeger. De 27-jarige Horinees ontwierp daarom zijn eigen expositie, die dit weekend wordt tentoongesteld in het Museum van de Twinigste Eeuw in Hoorn.

Hoornse acteur brengt met expositie ode aan 70 jaar kinderseries - NH Nieuws

Zijn passie voor kinderseries begon toen hij als kind door zijn moeder werd opgegeven voor de musical 'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer?'. "Ik had mijn god geen idee wat dat was", lacht Bosma er nu over. "Ik werd aangenomen en toen heeft mijn moeder mij wat dvd's gegeven met de laatste afleveringen. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk besmet geraakt." Tekst loopt door onder foto.

Pipo de Clown op de expositie

Sindsdien heeft Bosma een grote passie voor kindertelevisie. Zo is hij zelf als acteur te zien in onder andere Snuf de Hond, Zuidas en Kosmoo. Hij wil het verhaal van de kinderseries dan ook graag vertellen, met zijn expositie. En dat precies in het jubileumjaar van 70 jaar kindertelevisie. Bosma: "Ik denk dat kindertelevisie echt de bakermat is van onze opvoeding. Als je een volwassene vraagt naar wat ze in hun jeugd hebben gezien, kunnen ze zo tien programma's opnoemen. Terwijl als je vraagt wat ze vorige week hebben gezien, zouden ze het niet weten." Talrijk archief In de expositie is alleen aandacht voor kinderseries de gemaakt zijn vóór 2010, omdat er daarna een ander soort jeugdtelevisie op de buis is gekomen. Meer (online) soapseries en minder dramaseries. Maar de expositie laat zien dat het archief tot aan 2010 talrijk is. Zo is er uiteraard plaats voor de Fabeltjeskrant, Bassie & Adriaan, Ome Willem, Tita Tovenaar en Floris (en Sindela), maar ook voor recentere programma's als Mega Mindy (2006). Vanaf morgen is de expositie te zien in het Museum van de Twinigste Eeuw in Hoorn.