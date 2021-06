Noodverordening op strand Bloemendaal aan Zee: geen speakers, geen drank

Vorig jaar moest de politie ingrijpen op het strand toen grote groepen jongeren zich niet aan de coronaregels hielden en aan het feesten waren op het strand. Het strand werd toen schoongeveegd. Ook toen reageerden politie en gemeente met een noodverordening.

Onaanvaardbaar

Deze week ontstonden op de zonnige avonden opnieuw spontane feesten aan de kust. Volgens de politie worden de coronamaatregelen daarbij niet nageleefd en wordt de kans op verspreiding van corona vergroot. Bij die feesten spelen geluidsapparatuur, muziekinstrumenten en drank een grote rol.

Er staat niet in de noodverordening tot wanneer de maatregel geldt. Het is nog onbekend of er in Zandvoort ook een noodverordening op het strand gaat gelden. Dat was vorig jaar wel het geval.

Afgelopen woensdag bleek ook in de trein terug naar Amsterdam dat het wel heel erg gezellig was geweest op het strand. Het was een enorme chaos in de laatste trein.