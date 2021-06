Eerste roze kerkviering in de Zaanstreek tijdens ZaanPride

Voor het eerst zal er in de Zaanstreek een roze viering plaatsvinden, komende zondag in de Kogelkerk in Koog aan de Zaan. De viering is in het kader van de ZaanPride, die vandaag begonnen is en nog duurt tot en met 12 juni.

Tal van activiteiten vormen samen een groot pleidooi voor vrijheid, diversiteit en tolerantie. Het maakt niet uit of je homo, hetero of transgender bent. "En zo'n pleidooi is hard nodig als je ziet hoeveel jongeren het moeilijk hebben en zich niet veilig voelen op straat", zegt Hanna van Dorssen, predikant van de Kogelkerk.

Speciaal voor de roze viering van zondag is er door een gemeentelid van de kerk een regenboog-stola gemaakt voor de predikant. "Ik hoop dat mensen zondag in het roze komen, of bijvoorbeeld met roze versiersels in hun haren. Want we gaan er een groot feest van maken."

Het initiatief is afkomstig van een vrijwilliger van de kerk, Roselien Brondy. "Er is een groot stigma in de kerk, dat je als LHBT'er niet welkom bent. Maar ik wil als gelovige laten zien dat het anders kan en moet." Zelf heeft ze een keer ervaren dat een gelovige zonder iets te zeggen boos de kerk uit liep toen zij vertelde dat ze thuis een vriendin had.

De boodschap van de predikant is een visionaire stad waar iedereen tot zijn recht komt en op zijn plek is. Er zijn trouwens nog plaatsen beschikbaar in de kerk. Aanmelden via het emailadres: [email protected]