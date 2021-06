Hans Klok ambassadeur van Inloophuis: geen act, maar persoonlijk verhaal

Hans Klok is sinds deze week ambassadeur van Inloophuis Kennemerland. De in Bloemendaal woonachtige illusionist draagt het huis een warm hart toe, zegt hij zelf. De organisatie vertelt dat veel mensen helemaal nog niet weten van het bestaan van de huizen, wat ontzettend zonde is.

"Ze kunnen echt het verschil maken voor mensen die getroffen zijn door kanker. Het Inloophuis biedt psychosociale ondersteuning aan iedereen die met kanker te maken heeft, (gehad) door het bieden van een luisterend oor en vele activiteiten. De focus ligt hierbij nadrukkelijk op de kwaliteit van leven", laat de organisatie weten.

Pontje Buitenhuizen

Vorige maand stapte Evelien, die zelf twee keer borstkanker heeft gehad, op de fiets om in zes weken tijd de 75 IPSO inloophuizen, verspreid door heel Nederland, te bezoeken. Op die manier wil ze aandacht te vragen voor het bestaan van het Inloophuis. Ilse Moerkerk, ambassadeur en vaste gast van het huis, haalde samen met haar 'angels' Evelien op bij het Pontje Buitenhuizen. Ilse verloor haar been aan botkanker en wilde graag een lokale bijdrage leveren aan deze ludieke 'Huis in actie'. Samen fietsten ze richting Santpoort, Ilse met haar handbike en Evelien met haar gesponsorde e-bike.

Boek vol hoop

Voorzitter Jan de Wit kreeg uit handen van Evelien haar tweede boek 'Dit boek brengt geluk', cadeau, om het inloophuis te versterken met 'een boek vol hoop'. "Het was een hele fijne zonnige bijeenkomst, waarbij Hans Klok geen act opvoerde, maar zijn persoonlijke verhaal deed. Ook hij heeft in zijn nabije omgeving meegemaakt welke impact kanker heeft en hoe belangrijk een inloophuis is voor nazorg." Het Inloophuis is geheel afhankelijk van sponsoren en donaties.