Hilversum laat gebouwen roze kleuren om einde van lockdown te vieren

De coronamaatregelen worden vanaf morgen verder versoepeld. Dat betekent dat cafés en restaurants, musea, bioscopen en sportscholen weer helemaal open gaan. Wel met enkele beperkingen, zoals een maximum aantal mensen.

Hilversum viert dat met de campagne 'Hilversum is weer live'. Het roze laten kleuren van de gebouwen en pleinen is daarbij het meest in het oog springend. De campagne is verder te zien om grote - net zo felroze - posters.

Route

Hilversum wil met de campagne de lokale horeca en culturele instellingen die nu weer open mogen onder de aandacht brengen. Dat gebeurt ook met een route die voert langs 'alle favoriete plekken van Hilversummers'.