In beeld: feestelijke middag voor kinderen in Bovenkarspel

De zon scheen, de temperatuur was goed en de kinderen genoten volop van een feestelijke middag in Bovenkarspel. Op het terrein van het Leger des Heils organiseerden meerdere maatschappelijke organisaties een middag speciaal voor kinderen.

Meerdere Westfriese stichtingen, waaronder Kindergericht werken, Leger des Heils, en Fietsjes voor Minima hebben de handen ineen geslagen voor deze middag. Ze willen allemaal iets doen voor de mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. "We willen op deze manier ook mensen samenbrengen, en met kinderen werkt dat goed", aldus Marianne.

