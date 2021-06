'Jacht' op eenzame ree in Waterland, die zich niet makkelijk laat vangen

Het is een zeldzaamheid in Waterland; de ree die door de streek loopt. Al een maand stromen de meldingen van een loslopende ree binnen bij de dierenambulance Waterland. De gemeente en de dierenambulance zijn inmiddels met elkaar in gesprek over hoe het dier gevangen moet worden.

Een automobilist zag de ree voor het eerst toen het de A7 overstak bij Purmerend. Het dier trok daarna door en werd gespot in het centrum van Purmerend, Broek in Waterland en Wijdewormer. Het is voor de dierenambulance voor het eerst dat ze een ree in Waterland hebben rondlopen.

Waar het dier vandaan komt, is een raadsel. Sang-Rye, medewerker van de dierenambulance Waterland, vermoedt dat het dier van de Veluwe of misschien uit de Waterleidingduinen komt. Maar ze sluit niet uit dat de ree ook ontsnapt kan zijn bij een particulier. Volgens haar gaat het maar om één ree die hier verdwaald is en een plek zoekt.

Vangnet of verdoven

De ree lijkt leuk en onschuldig, maar het dier kan ook gevaarlijke situaties opleveren volgens de dierenambulance. En dus zijn er gesprekken met de gemeente hoe het dier gevangen moet worden.

De ree vangen is geen makkelijke opgave. Volgens Sang-Rye is het probleem dat je niet te dichtbij kan komen, want het dier is snel en kan over sloten springen en zwemmen. De ree moet gevangen worden met het net, of verdoofd worden.