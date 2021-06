Rita 94 uit Santpoort doorbreekt magische productiegrenzen: "Ze is een fenomeen"

Paul Dijkzeul is een trotse boer. Zijn Rita 94 doorbrak niet alleen de grens van 120.000 kilogram aan productie, maar hij ziet ook in de cijfers een extreem hoog percentage vet en eiwit in de melk terug. "Dat was een half jaar geleden al meer dan 10.000 kilogram. Dat zie je zelden en zijn we natuurlijk heel blij mee dat deze oude dame dat geflikt heeft", aldus de enige melkveehouder in de gemeente Velsen.

Bertus Doppenberg, bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, veert op als hij hoort over de geleverde prestaties. "Deze koe moet met respect behandeld worden", lacht hij. "Dit heb ik zelf in twintig jaar tijd misschien drie keer meegemaakt. Dus een felicitatie is meer dan op zijn plaats. Echt een topkoe", aldus een enthousiaste Doppenberg.

Rita 94 is volgens boer Dijkzeul een fenomeen. Tekst gaat verder onder de video: