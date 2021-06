Gerjan van den Heuvel (25) voorgedragen als nieuwe lijsttrekker ChristenUnie

Gerjan van den Heuvel is voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De 25-jarige is geen onbekende op het gebied van politiek. Hij begon zijn politieke carrière met een scriptie voor de Tweede Kamerfractie en werkte mee aan de campagne voor de partij. Sinds 2018 is hij onder meer commissielid in de raad en beleidsmedewerker.