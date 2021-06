Plannen voor supermarkt op plek Bison Bowling in Haarlem-Noord weer uit de ijskast

Bewoners van de buurten Sinnevelt en Planetenwijk in Haarlem-Noord zijn bang dat er toch een supermarkt op de plek van de Bison Bowling komt, ondanks hun grote bezwaren. Dat hebben ze gisteravond aan de commissie Ontwikkeling van de gemeente laten weten. Vorig jaar was hen nog beloofd dat dit niet zou gebeuren.

"We zijn een dochteronderneming van Vomar, en hebben het terrein van de bowlingbaan aangekocht met de intentie om er een supermarkt te plaatsen", vertelt manager Jan Joost Bloemendal van Hoorne Vastgoed aan NH Nieuws. "We willen daar zo transparant mogelijk over zijn." Er zijn nu klankbordgroepen gevormd met buurtbewoners om de plannen vorm te geven.

Geen behoefte

De wijkraden uit de buurt hebben vorig jaar uitgezocht dat er geen behoefte aan is, omdat er genoeg supermarkten in de omgeving zijn. Volgens eigen onderzoek van de wijkraden zijn er ook genoeg voor nieuwe bewoners die in de zogenoemde Orionzone komen te wonen. De gemeenteraad van Haarlem was in februari vorig jaar gevoelig voor deze argumenten en schrapte de passage over de realisatie van een supermarkt in het plan. Alleen werd de mogelijkheid hiervoor wel open gelaten, als er alsnog draagvlak voor gevonden zou worden.

In het amendement op de Ontwikkelvisie Orionweg/Planetenlaan dat de gemeenteraad op 27 februari 2020 namelijk aannam, staat letterlijk dat 'bij draagvlak onder bewoners het vestigen van een supermarkt wel mogelijk moet zijn, maar dat er op dit moment geen noodzaak is om supermarktmeters aan de zone toe te voegen.'

'Gebakken peren'

Andere moties die stelliger waren geformuleerd, haalden geen meerderheid in de gemeenteraad. En wijkraadslid Hans Spruit uit Sinnevelt snapt wel dat er gekozen werd voor een 'politieke formulering'. "Maar nu zitten wij met de gebakken peren", zei hij gisteren wanhopig tegenover de commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad. "We voelen ons David tegen Goliath, we worden niet serieus genomen in het participatieproces. Wat kunnen we nu nog doen?", vroeg Spruit vertwijfeld af. "Wat gaat u als raad doen?"

Ook Ernst Blok van de Planetenwijk benadrukt dat een jaar geleden de gemeenteraad ervan overtuigd was geraakt dat het verkeerstechnisch onmogelijk was, om op het kruispunt van de Westelijke Randweg met de Orionweg een supermarkt te plaatsen.

'Anders minder sociaal'

Manager Bloemendal van Hoorne Vastgoed laat weten dat als de gemeenteraad definitief niet instemt met een supermarkt, er dan minder sociale huurwoningen in het appartementencomplex gebouwd kunnen worden. "Nu denken we aan zestig tot zeventig procent 'sociale huur' van de honderd woningen, anders wordt het minder sociaal", denkt Bloemendal. "Dan moet je meer denken aan vijftig procent 'sociale huur'."

Dat de vastgoedontwikkelaar de plannen voor de supermarkt doorzet, vindt Hans Spruit niet eens vreemd, omdat die mogelijkheid nu eenmaal door de gemeenteraad is gegeven. "Maar wij voelen ons nu een speelbal van de grote partijen. En toch blijf ik hopen dat we de supermarkt kunnen tegenhouden."