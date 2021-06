Oranjegekte in Purmerend barst los

De hele linkergalerij op de negende verdieping aan de Anne Franklaan in Purmerend is oranje en aan de reling hangen vlaggen, maar ook op het Ommeland heeft de gekte toegeslagen. Buren slaan de handen ineen om het zo gezellig mogelijk te maken voor het aankomende Europees Kampioenschap voetbal.

“Ik ben nou eenmaal een Oranjegek. Gewone voetbalclubs interesseren mij niet, maar het Nederlands elftal, mannen en vrouwen, Jong Oranje aanmoedigen, dat zit gewoon in mijn bloed. Ik heb vrij genomen voor de aankomende drie wedstrijden. Dat pakken ze me niet af”, zegt Marco Nieukoop, bewoner aan de Anne Franklaan. “Ik heb er 174 euro ingestoken.” Eigenlijk wil Marco de hele flat versieren. “Daar gaan we nog naar kijken.”

Ook op het Ommeland in de Purmer-Zuid zijn door een aantal buren de handen ineengeslagen. Daar schijnen zelfs de gevelverlichtingen in de oranje kleur. “We waren al die coronadingen zo zat dat we echt zin in hadden om een feestje van het EK te maken”, zegt een van de bewoners.