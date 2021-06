WEEFF Spotlight: heeft Colombus iets te maken met ontstaan van Bobeldijk?

Vlogger Gavin gaat in deze nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight langs in een van de kleinste dorpen van West-Friesland: Bobeldijk! Een dorpje, letterlijk gelegen op de Bobeldijk, met net aan 300 inwoners. Dan zou je misschien denken dat dat een korte video wordt, maar niets is minder waar.

Herman Groot is geboren en getogen in Bobeldijk en weet veel te vertellen over de geschiedenis van het dorp, en beweert dat Christoffel Columbus iets te maken had met het ontstaan van het dorp! Ook spreekt Gavin met de bewoner van het enige rijksmonument in Bobeldijk, een authentieke stolphoeve uit 1860. Hij krijgt zelfs nog een kleine rondleiding door het gebouw en ontdekt van alles over hoe zo’n stolphoeve, ook wel stolpboerderij genoemd, gebouwd wordt.

Gavin is zelf ook een van onze DJ’s en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 is hij op WEEFF Radio te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere het West-Fries Volksorkest en het Amsterdam Funk Orchestra!

De volgende op de lijst

Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, wat betekent dat Bovenkarspel volgende week aan de beurt is! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.