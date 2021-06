Bijna 300 handtekeningen tegen uitbreiding windmolens bij Marken

Burgemeester Marian van der Weele nam de petitie in ontvangst. Hoogendoorn mocht de petitie ook nog toelichten aan de raad. "Naar aanleiding van diverse reacties van inwoners uit de gemeente Waterland, in de media en op straat, is het forum Politiek Waterland een petitie gestart tegen windmolens in onze gemeente. Het gaat hierbij met name om de uitbreiding van het aantal windmolens bij de Nes (de dijk naar Marken) of mogelijke uitbreiding in onze gemeente in het algemeen."

Energieneutraal

Met de vier turbines zou de hele gemeente Waterland in een klap energieneutraal zijn. Om de mening van de inwoners van Waterland te peilen, heeft de coöperatie Windenergie Waterland, de exploitant van de windmolens, een enquête uitgeschreven. Daaruit bleek dat van de 723 inwoners die de enquête hebben ingevuld, 48 procent voor en 46 procent tegen was.

Hoogendoorn: "De inwoners van Waterland en burgers die zich betrokken voelen tot een duurzaam en veilige leefomgeving vinden dat vervanging en uitbreiding van het aantal windmolens in Waterland géén duurzame oplossing is. Het heeft impact op de kwaliteit van een gezonde leefomgeving en het vormt een serieus gevaar voor vogels."