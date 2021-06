Flitskoerier nieuwe trend in thuisbezorgersland: handig, maar hoe veilig is het in het verkeer?

WC-papier vergeten? Geen nood, want binnen tien minuten zijn de vergeten boodschappen bij je thuisbezorgd. Heel handig, en gezien het stijgende aantal aanbieders is er veel vraag naar. Lector logistiek Walther Ploos van Amstel maakt zich echter zorgen over de haast die de koeriers met zich meebrengen en pleit voor een speciaal rijbewijs voor bezorgers.

"We krijgen een categorie jongeren op een e-bike of e-scooter, die gehaast door de stad gaat"

"Het is op zich een goede ontwikkeling", zegt Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek van de HvA. "Dingen aanbieden waar de consument klaarblijkelijk om vraagt."

De opkomende vraag van de consument heeft echter ook een keerzijde volgens de logisitiekexpert. "We krijgen een categorie jongeren op een e-bike of scooter, die gehaast door de stad gaat, want die moeten binnen 6 tot 10 minuten bij een klant zijn."

Regiomanager Dennis Klomps van Gorillas geeft aan dat het bedrijf hier rekening mee houdt. "Kijk snelheid is belangrijk, maar veiligheid is nog belangrijker." Koerier Rolf beaamt dat. "We zullen geen onnodige risco's nemen in bijvoorbeeld het verkeer om nog ergens een minuutje af te kunnen snoepen."