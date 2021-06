De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor gevaar van vliegtuigen die lang stil hebben gedaan vanwege de coronacrisis. Aanleiding zijn twee ernstige incidenten met Boeing 737's van Transavia en TUI die na lange tijd weer in gebruik waren genomen. In beide gevallen gaven de instrumenten verkeerde hoogte- en snelheidsmetingen aan door onzorgvuldig handelen van het grondpersoneel.

Op 24 april merkten de piloten van een Boeing 737-700 van Transavia kort na de start vanuit Rotterdam dat de hoogte- en snelheidsmeters verkeerde informatie lieten zien. Met behulp van noodinstrumenten kon de bemanning wel een veilige hoogte en snelheid bereiken. Daarna werd besloten om in plaats van door te vliegen naar Alicante, uit te wijken naar Schiphol.

Ook de instrumenten van een Boeing 737-800 van TUI Nederland toonden op 3 oktober 2020 verkeerde hoogte- en snelheidsinformatie. De piloten konden de fout niet verhelpen en vlogen terug naar Schiphol. Beide toestellen hadden langere tijd stilgestaan omdat ze niet nodig waren vanwege de coronacrisis.

Insecten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wijst luchtvaartmaatschappijen op de veiligheidsrisico's die er kunnen zijn als vliegtuigen langere tijd stil hebben gestaan. Bij de Boeings van Transavia en TUI had het technisch personeel een afdekking niet weggehaald en leidingen niet op de juiste manier terug aangesloten. Bij vliegtuigen die langere tijd stilstaan, worden buizen afgeplakt om bijvoorbeeld te voorkomen dat ze door insecten verstopt raken.

In beide gevallen hielp het de piloten dat zicht goed was. Bij slechte weersomstandigheden zoals mist, had het goed mis kunnen gaan.

Groningen

Vanwege de gekelderde vraag naar vliegtickets moesten veel overbodige vliegtuigen langere tijd geparkeerd worden op Schiphol en Groningen Airport Eelde. Op Schiphol heeft de Aalsmeerbaan een tijd dienst gedaan als parkeerplaats. Vanuit Groningen zijn onlangs de laatste KLM-toestellen teruggehaald voor het drukkere zomerseizoen.

Vorig jaar april was NH Nieuws bij het controle van geparkeerde vliegtuigen van TUI.