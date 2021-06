CDA en PvdA willen kleinere kavels voor nieuwe woonwagens

De Haarlemse PvdA en het CDA willen dat wethouder Marie-Thérèse Meijs nog eens goed kijkt of kavels van 200 vierkante meter voor woonwagens niet een beetje te veel van het goede is. Haarlem gaat op zoek naar locaties voor woonwagenkampen, nadat het Rijk de gemeente drie jaar geleden hiertoe had aangespoord. Maar per woonwagen zo'n grote oppervlakte berekenen, is volgens de twee coalitiepartijen in een bomvolle stad 'rijkelijk ruim'.

NH Nieuws

Wethouder Meijs probeerde uit te leggen dat die twintig keer tien meter, die per woonwagen wordt gehanteerd in het locatieonderzoek, nodig is om ook rekening te houden met ruimte voor ontsluitingswegen en brandveiligheid. Hiermee wordt dan volgens haar duidelijk hoeveel woonwagens op welke plek in de stad kunnen. Samen met een afvaardiging van de Haarlemse woonwagenbewoners is een actieplan opgesteld, omdat er nu zo'n 79 mensen staan te wachten op een plek voor een woonwagen. Veel van familieleden van woonwagenbewoners wonen nu in een huis, maar kunnen daar niet aarden. Pas sinds kort onderkent Haarlem dat voor deze woonvorm echt meer ruimte in de stad gemaakt moet worden. Eerder vertelde Jan van Zeeland dat hij al dertig jaar tot zijn grote spijt 'in steen woont'. "Mijn hele familie woont op een woonwagenlocatie, alleen mijn gezin niet. Ik vind dat ontzettend jammer. Ik heb het gevoel dat het een gemiste kans is en het ons nooit is gegund." Eerder maakte NH Nieuws deze video over Jan van Zeeland:

Jan van Zeeland wacht al dertig jaar op een woonwagenplek - NH Nieuws

Vooral CDA-raadslid Jan Klaver vindt het wringen dat nu zoveel oppervlakte berekend wordt voor een woonwagen. "Hoe is een kavel van 200 vierkante meter te verantwoorden naar al die andere Haarlemmers die op zoek zijn naar een woning?" Klaver denkt ook dat er sneller plekken in de stad gevonden worden met instemming van de buurt, als er niet zoveel ruimte wordt ingepland voor de woonwagens. De PvdA stelt daarom ook voor om goed te onderzoeken of woonwagens met een extra woonlaag of zelfs vaste woningen op een kamp mogelijk zijn, om zo meer mensen onder te kunnen brengen. "Volgens mij is het allerbelangrijkste voor deze mensen dat ze bij elkaar wonen", denkt PvdA'er Ineke Verhoeff. De PvdA denkt erover om bij de komende raadsvergadering dit via een amendement toe te voegen aan het locatie-onderzoeksvoorstel.