Wat is nodig om de N248 veiliger te maken? Bewoners zoeken mee naar oplossingen

Een slinger in de weg, oranje knipperlichten of een rotonde: het zijn een paar ideeën van bewoners om de N248 tussen Schagen en Wieringerwerf veiliger te maken. De suggesties kwamen naar voren tijdens een digitale bewonersbijeenkomst met de provincie Noord-Holland. Aanleiding is de tragische dood van een 16-jarige scholier, vorig jaar oktober. Een petitie die daarop volgde, leverde ruim 6.000 handtekeningen op voor verbetering van de weg.