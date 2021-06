Jong Oranje uitgeschakeld in halve finale EK ondanks doelpunt Ajax-verdediger Schuurs

Jong Oranje is er niet in geslaagd om door te dringen tot de finale van het EK Onder 21. Tegen Jong Duitsland ging het in de openingsfase gruwelijk mis, waarna Oranje het lek niet meer te boven kwam: 2-1.

Jong Oranje is niet opgewassen tegen Jong Duitsland - Pro Shots / Thomas Bakker

Ondanks alle goede bedoelingen begon Jong Oranje dramatisch aan de wedstrijd. Florian Wirtz werkte de bal na 29 seconden bij de eerste paal achter doelman Justin Bijlow. De doelman van Feyenoord moest in de 7de minuut opnieuw de bal uit het net rapen. Het was weer Leverkusen-middenvelder Wirtz die scoorde: 0-2. Dit keer schoot de Duitser de bal vanaf de rand van de zestienmeter in de verre hoek. Tekst loopt verder onder de tweet.

Zware kluif Op alle fronten bleek Jong Duitsland in de openingsfase de betere partij. Binnen 20 minuten gooiden de Oosterburen het duel zelfs bijna in het slot. Valon Berisha zag zijn vrije trap snoeihard op de paal belanden. De eerste kans voor Jong Oranje kwam pas in de 22ste minuut, maar Justin Kluivert stuitte op het lichaam van doelman Finn Dahmen. Vervolgens kreeg het elftal van bondscoach Erwin van de Looi iets meer grip op het duel. Het lukte om de bal langer in de ploeg te houden en via Dani de Wit en Myron Boadu kreeg Oranje nog twee schietkansen. In de fase na rust probeerde Oranje iets aanvallender te spelen, maar opnieuw was het Jong Duitsland dat het gevaarlijkste was. Berisha raakte in de 60ste minuut met een schot en vervolgens met een kopbal de paal. Tekst loopt door onder de tweet.

Uit het niets Werkelijk tegen alle verhoudingen in maakte Perr Schuurs de aansluitingstreffer. De verdediger van Ajax schoot een voorzet beheerst met de binnenkant van de voet in de verre hoek: 2-1. Heel even dacht Oranje te ontsnappen via Myron Boadu. De AZ-spits schoot de bal vijf minuten voor tijd binnen, maar deed dat wel vanuit buitenspelpositie. Jong Duitsland speelt zondag de finale tegen Jong Portugal. Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman (Rensch/77), Malacia; Harraoui (Matusiwa/46), Kadioglu (Sierhuis/69), De Wit; Stengs (Dilrosun/58), Boadu, Kluivert Opstelling Jong Duitsland: Dahmen, Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Dorsch, Ozcan (Burkardt/69), Maier, Wirtz (Adeyemi/68), Nmecha (Jonelt/68), Berisha (Jakobs/84)