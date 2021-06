Neergestoken koks van eettent Beverwijk zijn geen verdachten meer

De gewonde mannen (een 66-jarige en een 61-jarige Haarlemmer) van de steekpartij afgelopen vrijdag in een eettent aan de Baanstraat in Beverwijk zijn geen verdachten meer in het onderzoek. De twee, beide koks in de zaak, liggen nog gewond in het ziekenhuis.

Dit meldt de politie. In het onderzoek naar de dodelijke steekpartij, waarbij de 54-jarige Adel uit Noord-Scharwoude overleed, is de politie nog op zoek naar drie mannen die getuige zijn geweest. Ze waren tussen 22.30 en 22.45 uur in de Baanstraat ter hoogte van de haarstudio. Twee van de mannen hadden een fiets bij zich.

De man die diezelfde avond een paar honderd meter verderop is gearresteerd, een 27-jarige zonder vast woonadres, is nog wel verdachte in de zaak.

Eigenaar van de eettent Liqa Dahbour omschreef het drama van die avond als 'slachtpartij'. Hij vertelde aan NH Nieuws dat hij denkt dat zijn vriend Adel de dader(s) probeerde te overmeesteren.

Geëmotioneerd zei hij over de slachtoffers, zijn medewerkers: "Het zijn allemaal goede, leuke lieve mensen. Ik ben al twintig jaar bevriend met Adel. En nu is hij dood. Hij was net hertrouwd. Heeft kinderen."