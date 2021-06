Gemeente Hoorn houdt groeiende groep anti-corona-demonstranten in de gaten

De afgelopen weken is de groep al vaker gespot. Deze week alleen al twee keer. Woensdagavond liep een meute van naar schatting 200 tot 250 mensen op straat. Op video's zijn geen gemeentehandhavers (BOA's) of politie te zien. "We houden dit als gemeente en politie natuurlijk wel goed in de gaten. Demonstreren is niet verboden, het is ook een grondrecht, dat wij ook moeten faciliteren", legt de woordvoerder uit.



Op de beelden is ook te zien dat de demonstranten geen 1,5 meter afstand houden. En nu de groep steeds groter wordt, rijst de vraag hoe het verder moet. "Daar kunnen we wel voorwaarden aan verbinden. Vanuit de openbare orde en veiligheid, maar ook vanuit het oogpunt van volksgezondheid."

Onduidelijkheid over vergunning

Om te demonstreren heb je een vergunning hebben nodig. Die moet minimaal 48 uur van tevoren worden aangevraagd. Ook moet duidelijk zijn wat het doel is, hoe de route loopt en moet er een contactpersoon zijn. Of er ook vergunningen zijn aangevraagd is onduidelijk. De gemeente heeft vragen van NH Nieuws hierover nog niet beantwoord.

Wel zegt de woordvoerder dat veiligheid ook een grotere rol gaat spelen als de groep groeit. "Het moet wel verantwoord blijven en daar komt ook de eigen verantwoordelijkheid van de demonstranten bij kijken. Hierover zullen wij in gesprek gaan met initiatiefnemers." Wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden is onbekend.