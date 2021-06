Magische zeevonk: gewoon om de hoek 'baden in een zee van vuurvliegjes'

Heb jij het al op je bucketlist staan? Zeevonk zien. Volgens Sandra Lissenberg uit Zandvoort moet iedereen minstens één keer in zijn leven het magische zeelicht in de zee hebben gespot. Om de liefhebbers van het natuurverschijnsel ook thuis te laten genieten, heeft ze de Facebook-groep Zeevonk Alert Zandvoort in het leven geroepen. Daarop zijn de mooiste foto's te zien.

Al zo'n 6.000 belangstellenden hebben zich aangesloten bij de groep. Zij delen foto's en proberen ook bij elkaar informatie te ontfutselen over waar zeevonk is te zien. Maar het verschijnsel laat zich niet voorspellen. "Wij hebben geen glazen bol", zegt Sandra Lissenberg tegen NH Radio. De afgelopen was het bal in de Noordzee bij Zandvoort. "Maar het is niet elke zomeravond raak."

Sliert

Lissenberg wordt bijna poëtisch van de gloeiende algen in zee. "Het is alsof je baadt in een zee van vuurvliegjes. Als je je hand door het water beweegt, zie je een hele sliert van lichtgevende algjes die niet gevaarlijk zijn. Het is echt magisch." Zo gauw de niet giftige algen in beweging worden gebracht, dat kan al zijn door de glofslag, laten ze een blauw/groene kleur zien.

Voorzichtig

Sandra waarschuwt zeevonkjagers er alvast voor dat ze best voorzichtig moeten zijn als ze naar de zee komen voor het natuurverschijnsel. "Het is iets machtigs iets in het donker. Er is 's avonds en 's nachts geen reddingsbrigade en er rijden soms voertuigen op het strand. Dus ga het liefst met zijn tweeën, zonder alcohol en drugs. Wees voorzichtig en let op elkaar."