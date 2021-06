Vuurwapen weggegooid bij arrestatie Bigidagoe, auto's beschadigd

De aanhouding van de vier mannen in Zuidoost, onder wie rapper Bigidagoe, wegens vuurwapenbezit verliep gisteravond niet eenvoudig. De bestuurder van de auto ging er vandoor en kwam in botsing met een wagen van het arrestatieteam.

Dat laat de politie vandaag weten. Nadat de auto in de Kleefkruidstraat tot stilstand was gekomen, werden drie van de vier inzittenden opgepakt. Dat gebeurde door middel van een zogeheten autoprocedure, waarbij politiemensen hun wapens trekken en de verdachten een voor een naar buiten moeten komen.

Munitie in auto

Een van de vier inzittenden rende weg. Hij gooide volgens de politie op zijn vlucht een vuurwapen weg. De man is uiteindelijk opgepakt. Het wapen is door de politie meegenomen. In de auto waar de vier inzaten bleek munitie te liggen.

De auto van de verdachten, een auto van het arrestatieteam en een geparkeerde auto raakten beschadigd. Op foto's en video's is de schade aan de auto van de verdachten goed te zien: de zijdeuren en voorbumper zaten vol deuken en krassen.

Tip

Volgens de politie was er een tip binnengekomen over een vuurwapen dat één van de vier in zijn auto zou hebben liggen. "Deze tip is op waarde gewogen. Dit leidde er toe dat de politie uitkeek naar de man en zijn voertuig."

De politie wijst erop dat wapenbezit tot wapengebruik leidt. "Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken."

De vier opgepakte verdachten zijn tussen de 22 en 30 jaar oud. Ze wonen alle vier in Amsterdam.