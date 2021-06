Vriend langer vast voor dood Volendamse Eva

De 34-jarige Jordan M. die ervan verdacht wordt zijn vriendin Eva te hebben gedood, blijft langer vastzitten. De voorlopige hechtenis van de man uit Volendam wordt met 90 dagen verlengd. Dat laat de raadkamer van de rechtbank in Noord-Holland vanmiddag weten. De 28-jarige Eva Veerman kwam vorige maand in haar eigen huis om het leven.

Haar vriend werd direct na het incident aangehouden en opgenomen in het penitentiair ziekenhuis omdat hij zichzelf zou hebben verwond. Jordan M. was onder invloed van drugs toen hij zijn vriendin zou hebben gedood. Dat blijkt uit geluidsopname die in handen zijn van NH Nieuws.

Volgens die geluidsopname, waarin een familielid van Eva vertelt wat er is gebeurd, zou de Volendamse de relatie willen verbreken en had Jordan M. die dag al flink wat drugs gebruikt

Het is onduidelijk of de verdachte nog steeds in het penitentiair ziekenhuis ligt. Daar doet de rechtbank geen uitspraak over. Ook is er nog geen precieze datum wanneer de verdachte weer voor de rechter moet verschijnen.