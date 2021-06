Het nieuws van 3 juni: Schipholtop uitgemaakt voor moordenaars bij een protestactie

Bekijk hier de nieuwsuitzending van donderdag 3 juni, met daarin:

-Plannen voor een vakantiepark in ‘t Twiske schieten veel mensen in het verkeerde keelgat.

-Schipholtop uitgemaakt voor moordenaars tijdens een protestactie in Aalsmeer.

-Voetbalcommentator Jeroen Elshoff bereidt zich tot in de puntjes voor op het snel naderend EK.