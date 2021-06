OM: Geen bewijs voor verklaarde 'flinke klappen' waarna agent begon te schieten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen bewijs gevonden dat er een worsteling heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het schieten door wijkagent Bas Wijnen in Alkmaar in december 2019. Dit verklaarde de politie destijds wel tegen NH Nieuws. "Hij heeft flinke klappen gehad", aldus een woordvoerder destijds.

De mannen lieten de politiekleding achter in een steeg en gingen ervandoor. Nog diezelfde maand is het tweetal aangehouden. De mannen zijn inmiddels 19 en 22 jaar oud. Ze hebben de auto-inbraak bekend en moeten daar nog voor berecht worden.

Wijnen vertelde tegen een omwonende die het schietincident meemaakte over een worsteling. "De jongens probeerden hem te overmeesteren toen hij ze wilde arresteren, en ze wilden zijn dienstwapen afpakken. Dat lukte niet, dus daarom had hij geschoten", aldus de man tegen NH Nieuws.

Na het vuurwapengebruik is er een onderzoek ingesteld door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie, legt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie uit. De agent verklaarde dat hij zich tegen de verdachten had willen verdedigen en dat hij wilde voorkomen dat zij er met zijn politiekleding vandoor gingen. In zijn ogen vormden zij bovendien een gevaar voor de omgeving."

"We zeggen niet dat het verhaal van de agent niet waar is, of dat de worsteling niet heeft plaatsgevonden", stelt de woordvoerder van het OM. "Er is simpelweg geen bewijs voor."

De politie zegt tegen NH Nieuws dat ze niets kunnen zeggen over of dit onderdeel van onderzoek is meegenomen in gesprekken met Bas Wijnen. Na het incident zijn er gesprekken gevoerd tussen Wijnen, zijn advocaat, zijn leidinggevende en het Openbaar Ministerie.

Privékwestie

Nu het OM heeft besloten Wijnen niet te vervolgen en de afhandeling verder aan de politie over te laten, zal er opnieuw met Wijnen gesproken worden. "Mogelijk dat zijn leidinggevende disciplinaire maatregelen nodig acht. Of die getroffen worden en wat die zijn is een privékwestie tussen werkgever en werknemer", laat een politiewoordvoerder weten.