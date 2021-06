Stadsreporters Nieuw-West filmen voor ouderen door ouderen: "Ik kan echt mijn ei kwijt"

"Ik begrijp niet dat ze die putten midden op het fietspad leggen. Telkens als je er overheen rijdt met je scootmobiel wordt je helemaal door elkaar geschud", vertelt Truus Schutte van Soest vanaf haar scootmobiel tegen de camera. Haar strijd tegen de hobbels en kuilen op het fietspad staat vandaag centraal in de reportage die stadsreporter Hannie Vivas met haar maakt.

Positieve ontwikkelingen in de buurt

Truus en Hannie doen mee aan het project Stadsreporters. Het idee erachter is dat ouderen films maken over positieve ontwikkelingen in de buurt en zo andere ouderen aansporen om zelf ook initiatieven te ontplooien. “Ze gaan reportages maken over hoe ouderen zich met de buurt verbinden. En daarmee zorgen ze voor meer verbinding en betrokkenheid in de buurt", vertelt initiatiefnemer Mirna Ligthart. "We stimuleren ouderen om dingen voor elkaar te krijgen, zoals bijvoorbeeld een binnentuin te beginnen, of om sportactiviteiten te organiseren.”