Dure Muider nieuwbouwwijk ziet komst 'overburen' niet zitten

De gemeente Gooise Meren heeft een plan voor de bouw van 90 woningen op het zogeheten Brediusterrein. Het gaat om vijf grote woonblokken tot vijftien meter hoog, grotendeels sociale huur. De huizen komen naast de sportvelden.

De bewoners van nieuwbouwwijk De Krijgsman vrezen straks overlast van de nieuwe overburen. Ze wijzen erop dat er inkijk komt door de hoogbouw. Een ander probleem is parkeeroverlast. De bewoners van De Krijgsman vrezen dat de parkeerdruk gaat toenemen, omdat er op het Brediusterrein minder parkeerplaatsen komen dan dat er woningen zijn. Bewoners gaan hun auto's dan in hun wijk parkeren, zo is de vrees.

De plek waar de nieuwe huizen moeten komen. Woonwijk De Krijgsman ligt aan de overkant van het water.