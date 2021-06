Corona-afdelingen gesloten in Dijklanderziekenhuis Hoorn, uitgestelde zorg start weer op

De opluchting is groot, volgens de woordvoerder Klarianne Roseboom van het ziekenhuis. "Er is nog steeds genoeg werk te doen want we zijn nog niet coronavrij, maar we zijn blij dat we uit de crisissfeer zijn." Waar voorheen de coronapatiënten op dezelfde gang lagen, zodat het personeel gemakkelijk van de ene naar de andere patiënt kon lopen, liggen de patiënten nu geïsoleerd in een eigen kamer op een gang waar ook patiënten liggen met andere aandoeningen. "We maken daarmee weer een eerste stap naar normaal. Dat is hoe we het normaal gesproken ook doen met een besmettelijke ziekte", legt Rosenboom uit.

Uitgestelde zorg

De lagere werkdruk vanwege de daling van het aantal corona patiënten betekent dat het Dijklander zich weer meer kan richten op de uitgestelde zorg. Roseboom: "Het OK-programma gaat weer naar een normaal programma nu er geen inzet meer nodig is van OK-personeel op de IC. Dit betekent dat we steeds meer reguliere zorg kunnen uitvoeren. Er is goed zicht op de patiënten die vallen onder de uitgestelde zorg. Daarom kunnen we een start maken met het inhalen."

De beperking hierbij is met name de beschikbaarheid van personeel. "Zij hebben ruimte nodig om op adem te komen en te herstellen van een ongelofelijk zwaar jaar, waarin veel is gevraagd van hun flexibiliteit en inzet. Daarom is opstarten van de uitgestelde zorg een zorgvuldig proces. Daarbij kijken we wat aan ingrepen in dagbehandeling gedaan kan worden, waar de verpleeghuizen en thuiszorg een rol kunnen spelen en hoe we zorg nog slimmer kunnen organiseren", aldus Rosenboom