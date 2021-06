Chaos in trein na stranddag: bloed, roken en meerdere arrestaties

Strandgangers vanaf Zandvoort hebben gisteren een onstuimige treinrit gehad. Aan boord gebeurde er van alles: er ontstond een feestje, een vechtpartij, er werd gerookt en de trein stopte meerdere keren omdat de politie iemand moest aanhouden.

Op het strand was het gisteren vanwege het zomerse weer tot laat druk. Ook na 20.00 uur, toen de terrassen moesten sluiten, waren er spontane feesten op het strand. Na zonsondergang trokken veel feestgangers richting het NS-station van Zandvoort. Yorick Blijenberg was een van de reizigers, die rond 22.00 uur de trein probeerden te nemen. De Amsterdammer wist vervolgens niet wat hij meemaakte. "Ik heb wel eens in de nachttrein van Nijmegen naar Amsterdam gezeten, dus ben wel wat gewend. Maar dit..." Afgevoerd door politie De problemen begonnen al op station Zandvoort. De trein die Blijenberg eigenlijk wilde pakken, zat vol en werd door boa's 'bewaakt' zodat er niemand meer mee kon. "Daardoor moesten we sowieso al een half uur wachten, dat hielp niet mee." Tekst gaat door onder het kader.

Zandvoort activeert 'drukteplan' "De zomer is nu echt begonnen", erkent ook de woordvoerder van de gemeente Zandvoort. Gisteren was het ouderwets druk op het strand. De gemeente heeft daarom een drukteplan geactiveerd, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen om alles in goede banen te leiden. Zo zijn er extra boa's actief op het strand en in het dorp.

Eenmaal in de trein leek het even goed te gaan, maar na enkele meters kwam de Sprinter alweer tot stilstand. "Ik zag toen boa's snel naar een ander treinstel rennen. Even later werd er iemand door de politie afgevoerd." Richting Overveen, het volgende station op het korte traject tussen Zandvoort en Haarlem, was het hek helemaal van de dam. "Er werd gerookt, er was harde muziek, er stond iemand met een masker een videoclip op te nemen en er ontstond ergens een vechtpartij", lacht Blijenberg. "Gelukkig was de conducteur in de buurt en werd er snel iemand aangehouden. Maar vervolgens stond de trein een half uur stil voordat we richting Haarlem gingen." Tekst gaat door onder de video.

Feest in de trein vanaf Zandvoort - Yorick Blijenberg

Eenmaal in Haarlem was de maat vol en kregen alle passagiers volgens Blijenberg het verzoek uit te stappen. "Toen ben ik maar op een dubbeldekker gestapt, die was veel rustiger." Scooterdiefstal In een reactie laat de politie weten dat het klopt dat er twee mensen zijn aangehouden in de trein, maar zo ver zij kunnen nagaan niet voor de overlast of de vechtpartij. "We kregen een melding van een poging tot diefstal van een scooter", legt de politiewoordvoerder uit. "Toen zijn we opzoek gegaan naar twee verdachten. Die bleken in de trein vanaf Zandvoort te zitten." Het ging om een 21-jarige Hoofddorp en een 22-jarige Haarlemmer. Zij hadden spullen op zak die mogelijk gebruikt konden worden bij een diefstal van een scooter. De twee zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.