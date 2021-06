Jordi Cruijff keert na 25 jaar terug bij FC Barcelona

Jordi Cruijff keert terug bij FC Barcelona, zo maakt de Catalaanse topclub donderdag bekend . De 47-jarige zoon van Johan Cruijff wordt technisch adviseur bij de Spaanse grootmacht en komt over van het Chinese Shenzhen FC. Daar was de Amsterdammer sinds vorig jaar hoofdtrainer.

Cruijff speelde tussen 1994 en 1996 als speler 53 wedstrijden in het shirt van FC Barcelona. In 1996 vertrok hij vervolgens naar Manchester United. 25 jaar na zijn vertrek uit Catalonië is Cruijff dus weer terug bij zijn geliefde club, waar zijn vader als speler en hoofdtrainer grote successen behaalde.

Jordi Cruijff is de laatste jaren vooral actief geweest als technisch directeur. Die rol vervulde hij van 2012 tot en met 2018 bij Maccabi Tel Aviv. In 2018 stapte hij over naar het Chinese Chongqing Lifan en na één seizoen vertrok hij naar de nationale bond van Ecuador. In augustus 2020 keerde Cruijff weer terug naar China, waar hij bij FC Shenzen aan de slag ging als hoofdtrainer.