Vier jaar geëist voor steekpartij om vijf euro aan lachgas tijdens feest Oostzaan

Vier jaar en een boete van 250 euro wordt er geëist tegen Roan W. uit Zaanstad. De 21-jarige jongen wordt verdacht van het neersteken van een 19-jarige feestganger tijdens een huisfeest in Oostzaan. Ook is hij opgepakt voor het dragen van een machete. Het begon allemaal om een ballonnetje lachgas van vijf euro.

Roan W. gaat samen met drie vrienden naar een huisfeest in Oostzaan. Hij had gedronken en geblowd. Een vriend had een tank lachgas mee. "Dat heb ik niet gebruikt", zegt W. vandaag tegen de rechter.

Op het feest ontstaat een ruzie om de lachgastank. De 19-Jarige Achmed wil de vijf euro niet betalen die Roan en zijn vrienden rekenen voor een ballonnetje met gas. Er wordt gescholden, geduwd en getrokken. Er ontstaat een gevecht tussen de vriendengroep van W. en Achmed, waarbij Achmed wordt neergestoken.

Spreekrecht

Het nu 20-jarige slachtoffer Achmed (volledige naam bekend bij redactie) heeft vier dagen in het ziekenhuis gelegen. Op de zitting maakte hij gebruik van zijn spreekrecht. Hij zegt na het steekincident meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Ook had hij moeite met het halen van zijn HAVO-diploma. "Ik ben me anders gaan gedragen naar mijn vrienden en familie. Daardoor ben ik het vertrouwen van mijn familie kwijtgeraakt en dat is iets waar ik nog dagelijks mee zit."

Achmed kende W. niet. In een eerdere verklaring zei Achmed dat hij iets scherps in de hand van W. zag en dat hij een stekende beweging maakte. Het zou om een soort zwaard gaan verklaarde Achmed. In een latere verklaring herinnert hij zich de situatie slecht en twijfelt over zijn eerdere verklaring. Wel herkent hij W. als drillrapper RR (Roan Roekeloos, ook vaak Roekeloze Roan genoemd) in een videoclip.

Ook andere feestgangers zien W. ruzie maken en een lang mes trekken, maar het steken wordt niet gezien. Onder de feestgangers zingt de naam van dril rapper RR rond. “Pure sensatie”, aldus W. vandaag voor de rechter.

Machete

"Mijn naam is bekend in Zaandam en dan is dat interessant", laat W. de rechter weten. Hij zegt geen wapens bij zich te hebben gehad die avond. Wel wordt hij op een andere dag in Amsterdam aangehouden met een machete. "Vrienden van rapgroep '73 De Pijp' hadden die dag een opname van een clip in de Pijp van Amsterdam", zegt Roan. Omdat hij daaraan mee wilde doen, had hij een machete bij zich. “Die heb ik wel vaker bij me tijdens opnames van videoclips”. Op de vraag van de rechter of hij die vaker bij zich heeft antwoord hij: "Ik weet niet of u weet hoe groot dat ding is, maar dat is erg onhandig."

Op de machete zijn geen sporen gevonden en het is niet bewezen dat het wapen de avond van het feest gebruikt is. Toch zijn er getuigen die zeggen W. met het mes te hebben gezien.

