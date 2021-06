Schietende agent niet vervolgd, maar had wapen niet mogen gebruiken

De Alkmaarse politieagent Bas Wijnen had zijn wapen niet mogen gebruiken bij een schietincident op 4 december 2019. In de wijk De Mare schoot hij meermaals op twee vluchtende tieners die hem eerder mishandelden. Dat gebeurde nadat hij hen betrapte toen ze zijn politieauto leegroofden. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt wel dat Wijnen een verkeerde inschatting heeft gemaakt en niet had mogen schieten, maar stelt geen strafrechtelijke vervolging in.