Tijdens mooi weer zit een auto-ongeluk juist in een klein hoekje

Volgens Tertoolen heeft dat te maken door een combinatie van meerdere factoren. Allereerst zorgt het mooie weer ervoor dat mensen sneller moe en geïrriteerd zijn. " We kunnen niet zo goed tegen de warmte. Dan kan je minder hebben van anderen, ook in het verkeer, en ga je agressiever rijden."

De ANWB raadt tijdens warme dagen ook vooral aan genoeg water mee te nemen in de auto. "Het helpt natuurlijk niet bij irritatie en je algemene conditie als je met enorme dorst in de auto zit", aldus Tertoolen.

Wat ook meespeelt is dat er tijdens mooi weer meer fietsers en voetgangers in het verkeer te vinden zijn. "Als er meer verkeer op straat is, neemt de kans op conflict toe. Zeker in combinatie met geïrriteerde, vermoeide automobilisten."

'Ach het is veilig genoeg'

Tijdens mooi weer zijn we zelfs onbewust een stuk onvoorzichtiger dan met gevaarlijk weer, Tertoolen noemt het de 'Wet van Behoud van Veiligheid'. "Tijdens regen, sneeuw of onweer gaan mensen opletten, maar met mooi weer denk je 'ach het is veilig genoeg'. Dat geeft aan hoe slecht we onszelf kennen tijdens warm weer. De situatie is misschien veilig, maar je hebt zelf niet door hoe geïrriteerd en moe je eigenlijk bent."