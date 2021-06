Para-atlete Fleur de Jong in wereldrecord Europees kampioen op 100 meter

Fleur de Jong heeft op het juiste moment een toptijd gelopen. De atlete uit Middenbeemster liep in de finale van de EK para-atletiek een nieuw wereldrecord van 12.64 seconden.

De Jong was in het Poolse Bydgoszcz niet als snelste uit de startblokken, maar liep een ijzersterk middendeel. Daarmee liep ze haar concurrenten voorbij op de T64, de klasse waar zij in uitkomt. Het oude wereldrecord stond op naam van Marlene van Gansewinkel (12.66).

Bekijk hieronder de gouden race van Fleur de Jong.