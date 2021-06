Met asbest vervuilde Kortenhoefse hangplek alweer schoon

De Kortenhoefse jongerenhangplek The Block, die dinsdagavond plots moest worden afgezet omdat er asbest werd gevonden, kan weer open. Dat laat de gemeente Wijdemeren weten.

De jongerenhangplek werd ruim afgezet toen er dinsdagavond wijdverspreid over het hele terrein brokstukken van asbest werden gevonden. Door de afzetting was ook een van de in de buurt gelegen bedrijven niet bereikbaar.

Een asbestsaneringsbedrijf heeft het terrein gisteren schoongemaakt, waardoor de hangplek weer open kan. Slechts een klein deel van het terrein blijft nog wel wat langer dicht. Dat wordt verder onderzocht op verontreiniging dieper in de grond.

Waar de asbestbrokstukken vandaan kwamen, weet de gemeente Wijdemeren nog niet. De gemeente gaat ervan uit dat het asbest wel eens kan zijn gedumpt.