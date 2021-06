Alkmaarders bedreigd met vuurwapen tijdens straatroof in Geestmerambacht

Twee Alkmaarders (16 en 18 jaar) zijn afgelopen nacht beroofd in recreatiegebied Geestmerambacht. Een van hen raakte daarbij gewond. De twee werden door een jongen bedreigd met een vuurwapen en moesten hun spullen afgeven. Een 16-jarige Utrechter is inmiddels aangehouden. De politie zoekt getuigen.

De slachtoffers fietsten rond middernacht op het Winterpad aan de oostkant van het recreatiegebied in Zuid-Scharwoude. Ze werden ingehaald door twee jongens op een scooter.

Een van hen stapte af en trok een wapen, waarna de slachtoffers hun spullen moesten geven. Een van hen is met een vuurwapen op z'n hoofd geslagen. De overvallers vertrokken in de richting van Alkmaar.

De verdachten werden even later gezien bij het vakantiepark aan de Molengroet. Op dat park werd de scooter teruggevonden en is een 16-jarige Utrechter aangehouden. De tweede verdachte is nog spoorloos.