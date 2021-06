Wat is de mooiste EK-oranjestraat van West-Friesland? Geef je straat op!

Eindelijk doen de mannen van het Nederlands Elftal weer mee aan een groot toernooi. Op 13 juni is de eerste wedstrijd, tijd dus om de straat in oranjesferen te brengen. Wij zijn benieuwd wat de mooiste oranjestraat van West-Friesland is.

Slingers, shirts, confetti, en ga zo maar door. In 2014, tijdens het WK in Brazilië, was niets te gek. Hoe zit het nu in jouw straat? Wordt het bij jou ook weer zo'n feest. Laat het ons weten, en wie weet komen we langs om een reportage te maken. Je kan ons mailen via: [email protected] of appen via: 06-23405405. Wij zijn heel benieuwd!