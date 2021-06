Nieuwe woonwijk in Kortenhoefse polder gaat definitief niet door, omwonenden blij

De provincie Noord-Holland gooit definitief de deur dicht voor project Zuidsingel fase 8, een nieuwe woonwijk in de Kortenhoefse polder. Ze vindt het aantal van 140 tot 250 woningen niet passen in het landschap.

Dit standpunt van de provincie komt niet als een verrassing. Vorig jaar november had de provincie al duidelijk laten weten grote bezwaren te hebben tegen het plan. Om duidelijkheid te krijgen over waarom het in strijd is met de 'ruimtelijke kwaliteit' heeft de gemeente om extra informatie gevraagd bij de provincie.

Die informatie is nu binnen en daarin laat de provincie weten dat het plan niet voldoet aan de hoge kwaliteitseisen waaraan het moet voldoen aangezien het binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt. Het wordt te dicht bebouwd en dat gaat niet samen met het landschap.

Daarnaast is er geen samenhang met een ander woningbouwplan in de polder, Groenewoud. Dat is een vervuilde stortplaats die gesneerd moet worden en om dat te bekostigen is het plan om een tiental waterwoningen te bouwen.

Gemeente legt zich erbij neer

Hieruit trekt de gemeente de conclusie dat het plan - dat er nu ligt - niet door kan gaan. Wethouder Jan-Jaap de Kloet vindt het jammer. "In Wijdemeren is de vraag naar woningen groot. Het vinden van ontwikkellocaties in onze gemeente is bijna als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom wil het college kansen die er wel zijn benutten zodat we die levendige gemeente zijn en blijven waar onze jeugd zorgeloos opgroeit, jongeren een woning vinden om een eigen leven of gezin te starten en senioren lang thuis kunnen wonen in een vertrouwde omgeving met voorzieningen in de buurt. Zuidsingel fase 8 is een van de weinige plekken binnen de gemeente waarmee we een verschil kunnen maken."

De projectontwikkelaar kan een aangepast plan indienen, maar de provincie laat duidelijk weten dat dat plan dan onder de nieuwe strenge regels van de provincie zal vallen. De provincie heeft afgelopen oktober een nieuwe omgevingsverordening vastgesteld waardoor landschappen extra worden beschermd en het moeilijker is om buitenstedelijk te bouwen.

Ook blije gezichten

Aan de andere kant zijn er ook blije gezichten naar aanleiding van de brief van de provincie. Zo strijdt Stichting MinderHinder al langer tegen de plannen. "Wij zijn heel blij met deze grote slag en het bestuur van de stichting heeft er een borrel op gedronken", vertelt Tom Burgers. "Maar we blijven alert op de gemeente", vult Nico van Zanten hem aan. "Zij verschaffen nog steeds geen helderheid. Praten met de ontwikkelaar is leuk, maar met welk doel?"