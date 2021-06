Darryl Bäly debuteert bij winnend Aruba van interim-coach Stanley Menzo

Het nationale voetbalelftal van Aruba heeft de eerste overwinning in de WK-kwalificatie geboekt. Met Zaandijker Darryl Bäly als debutant en Stanley Menzo op de bank won het team met 1-3 van de Kaaimaneilanden.

Bäly speelde sinds 2018 in de hoofdmacht van FC Volendam. De 23-jarige centrale verdediger kwam tot 36 optredens en werd in 2020 wvoor een seizoen aan Telstar verhuurd. Daar kwam hij niet aan de bak. Zijn aflopende contract in Volendam werd vervolgens niet verlengd en vertrok vervolgens naar de derdedivisionist OFC uit Oostzaan.

Menzo

Technisch directeur Stanley Menzo, die nog op zoek is naar een nieuwe bondscoach van Aruba, stond tegen de Kaaimaneilanden voor de groep. De oud-keeper van onder andere Ajax en HFC Haarlem was als interim-bondscoach de eindverantwoordelijke. De trainer, die in 2008 kampioen van de eerste divisie werd met FC Volendam, staat met Aruba nu vierde met drie punten uit drie wedstrijden.

Komende week speelt Aruba tegen Canada, de favoriet voor de groepswinst.