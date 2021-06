Rapper Bigidagoe aangehouden na vondst vuurwapen

Rapper Bigidagoe is woensdagavond rond 21.00 uur aangehouden aan de Kleefkruidstraat in Zuidoost aangehouden vanwege het bezit van een vuurwapen.

Op een foto van een omstander is te zien dat er nog twee mannen worden aangehouden. De politie laat weten dat er één persoon is meegenomen naar het politiebureau. Het is onduidelijk of de andere twee personen ook zijn meegenomen door de politie.

De advocaat van Danzel S., zoals Bigidagoe heet, bevestigt aan AT5 dat S. is aangehouden vanwege overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Op 12 februari werd Danzel S. ook al opgepakt in Zuidoost.

In augustus vorig jaar werd de rapper neergeschoten in de Vechtstraat in Zuid. De daaropvolgende nacht werd de woning van zijn moeder aan de Nieuwersluishof in Zuidoost meerdere keren beschoten.

Auto in beslag genomen

De aanhouding gebeurde nadat er bij de politie informatie was binnengekomen over het vuurwapen. De man werd in zijn auto aangehouden. De auto is in beslag genomen en weggesleept. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het wapen in beslag is genomen.