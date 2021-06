'Hart' van nieuwe opvang SOS Dolfijn wordt gebouwd: "Dit zijn de ziekenhuisbedjes"

De eigen opvang van SOS Dolfijn in dierenpark Hoenderdaell krijgt steeds meer vorm. Er wordt nu gebouwd aan de kern waar het allemaal om draait: twee bassins waar zieke dieren de juiste zorg kunnen krijgen zodat ze later weer kunnen worden uitgezet.

"Anna Paulowna is de perfecte locatie voor ons", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Wij zijn uniek in het opvangwerk. We vangen ook dieren op uit Frankrijk, België en Duitsland. In Nederland komen de meeste strandingen voor op de Waddeneilanden, dus wat dat betreft zijn we nog dichter bij het probleem gaan zitten."

In de bassins komt zout water dat constant wordt ververst. Daarvoor moet een complex systeem worden aangelegd waarvan de basis al onder de betonnen bakken ligt. "Er spoelen jaarlijks honderden bruinvissen aan. De meeste daarvan zijn dood, maar wij krijgen tientallen meldingen per jaar over levende gestrande dieren, dus het is echt heel hard nodig", zegt Van den Berg.

Hoenderdaell

De opvang komt midden in Dierenpark Hoenderdaell te liggen. Op het bouwterrein zijn de contouren van het gebouw al zichtbaar door de gasbetonblokken. Van den Berg: "Ik zie het al voor me. We zijn er al lang en intensief mee bezig, dus ik ken elke centimeter van het ontwerp. Nu zijn ze met de bassins bezig, daarna volgen de vloeren van de rest van het gebouw en daarna volgt de rest van het gebouw."

SOS Dolfijn hoopt in december zover te zijn dat de eerste dieren kunnen worden geholpen. "We kennen in de periode van januari tot april een piek in het aantal strandingen. Dus we willen in december graag het opvanggedeelte af hebben", zegt Annemarie van den Berg. "Hoenderdaell voelt als een heel warm nest voor ons. We zijn hier echt thuisgekomen."